بالفيديو – هدف قاتل من ماركو رويس ينصر دورتموند على هيرتا برلين

سجل ماركو رويس هدفا قاتلا في الدقيقة 92 ليكتب انتصار بوروسيا دورتموند على هيرتا برلين بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

دورتموند وجد نفسه متأخرا في النتيجة بعد مرور 3 دقائق عن طريق سالمون كالمو، قبل أن يتعادل بوروسيا عن طريق توماس ديلاني بعد تسديدة حولت طريقها للشباك في الدقيقة 13.

الدقيقة 34 شهدت احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح هيرتا برلين حولها كالمو مجددا في الشباك.

دان أكسيل المدافع الشاب لم ينتظر أكثر من دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يدرك التعادل لـ دورتوند من رأسية قوية.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية، رفض ماركو رويس أن يخرج دورتموند بنقطة التعادل، ليسدد في الشباك معلنا عن هدف الانتصار في الدقيقة 92 بعد لمسة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع دورتموند رصيده للنقطة 60 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند النقطة 35 في المركز العاشر.

بايرن ميونيخ يطارد دورتموند ويمتلك 57 نقطة ويستعد لمواجهة ماينز يوم الأحد في إطار نفس الجولة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - مزيكا الأهلي تعزف.. المارد الأحمر يضرب الساورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في إفريقيا

بالفيديو - ابتسامة زيدان تضيء برنابيو.. ريال مدريد يتجاوز سيلتا في مباراة عودة "المنفيين"

بالفيديو – انطلاقة معلول واندفاع مروان.. الساورة يهز شباكه بالخطأ لصالح الأهلي

بالفيديو – الإسماعيلي يودع دوري الأبطال بخسارة أمام الإفريقي.. وقسنطينة يرافق مازيمبي لربع النهائي

هيثم فاروق: الإسماعيلي ظُلم في إفريقيا.. وسيحدد بطل الدوري المصري