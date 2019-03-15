تقرير: رانييري أجبر لاعبي فولام على ممارسة كرة اليد.. أفراد الفريق طالبوا بإقالته

الجمعة، 15 مارس 2019 - 23:22

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري

17 مباراة كانت إجمالي ولاية كلاوديو رانييري القصيرة كمدرب لـ فولام، قبل أن يقيله النادي على إثر النتائج السلبية.

صحيفة "صن" البريطانية تزعم بدورها أن الإقالة لم تكن مرتبطة بنتائج الفريق فحسب، بل بالأساليب التدريبية الغريبة للرجل الإيطالي المخضرم.

الصحيفة كشفت أن رانييري أجبر لاعبي فولام على ممارسة كرة اليد لمدة ساعة في التدريبات قبل المباريات، الأمر الذي أثار سخط اللاعبين ودفعهم لمطالبة إدارة النادي بالإطاحة بالمدرب.

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مصدر من داخل نادي فولام صرّح للصحيفة: "عندما تسير الأمور بشكل خاطئ، فإنك تتوقع من المدرب أن يحاول العثور على بعض الحلول لانتشال الفريق من الفوضى التي يعيشها".

مضيفا: "ولكن كل ما قاموا بعمله قبل المباريات المصيرية التي تكون فيها كل نقطة في غاية الأهمية، هو لعب كرة اليد".

وأتم: "الأمر وصل لمرحلة ضجر لدى اللاعبين الذين أخبروا ملاك النادي بضرورة إحداث تغيير في الجهاز الفني وإلا فالفريق سيهبط بشكل مؤكد".

رانييري لم يفز سوى في 3 مباريات من أصل 17 قاد خلالها فولام، وفشل في تحسين وضع الفريق المتواجد حاليا في المركز 19 –قبل الأخير- برصيد 17 نقطة.

فولام العائد هذا الموسم للدوري الإنجليزي أقال الصربي سلافيشا يوكانوفيتش في نوفمبر الماضي، وعوضه بـ رانييري المتوج سابقا بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، قبل أن يقيل رانييري ويعيّن سكوت باركر بشكل مؤقت.

لحسن حظ رانييري، لم تتأخر عودته للصورة، وتولى تدريب روما بعد 10 أيام من إقالته، هناك حيث يمكنه أن يعيد تطبيق نظرية كرة اليد قبل المباريات الهامة لتحسين موقف ذئاب العاصمة.

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