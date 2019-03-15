لأن تعويض لاعب ميت "شيء لا يُحتمَل".. مهاجم هال رفض الانضمام لـ كارديف

الانضمام لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والتقدم خطوة واسعة إلى الأمام في مسيرتك الكروية، عرض لا يمكن قبوله إن كنت ستعوّض لاعبا مفقودا!

جارود بوين مهاجم هال سيتي اعترف في حديثه لشبكة "سكاي"، أنه تلقى عرضا من نادي كاريف سيتي لانضمام إلى صفوفه في أعقاب سقوط الطائرة التي حملت إيميليانو سالا.

كارديف تعاقد مع سالا قادما من نانت الفرنسي، لكنه لم يستفد بخدماته، إذ غاصت طائرته في القنال الإنجليزي يوم 21 يناير، قبل أن يتم العثور على جثته يوم 7 فبراير والتعرُف عليها بواسطة الطب الشرعي.

ذلك يعني أن كارديف امتلك 10 أيام حتى غلق سوق الانتقالات الشتوية، للقيام بصفقة أخرى، وهو الأمر الذي لم يتم، لماذا؟ إجابة بوين توضح السبب:

"الانضمام لـ كارديف رغم معرفتي أن سالا من كان يفترض به اللعب لهم، هو أمر غاية في الصعوبة، شيء لم يكن ليثير الحماس في نفسي تماما".

مضيفا: "بالطبع، فأي انتقال كان سيحتاج لموافقة نادي هال سيتي أولا، ولكن على المستوى الشخصي لم أكن محبذا للفكرة بتاتا، ليس في ظروف مماثلة، الأمر لا يبدو صائبا".

ويختتم: "الآن نعرف بشكل حتمي أن إيميليانو قد توفي، لا يمكن تصديق أن حياته انتهت بتلك الطريقة، الأمر يبدو قاسيا للغاية".

بوين (22 عاما) يلعب في مركز المهاجم، ونجح في تسجيل 18 هدفا في 37 مباراة خاضها بقميص هال سيتي هذا الموسم.

اللاعب الإنجليزي الشاب تحصّل على فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحتج كثيرا من التفكير ليرفض الفكرة لأسباب غير اعتيادية: تعويض لاعب ميت.

كارديف يحتل المركز 18 في جدول الدوري الإنجليزي، ويبدو أنه سيغوص إلى إلى أعماق القسم الثاني، بعد أن فشل في انتداب مهاجم لإنقاذه، وتلقى في المقابل نبأ صادما.

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