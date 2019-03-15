اسكواش – رنيم الوليلي تهزم الشربيني وتتوج بأولى بطولاتها في 2019

توجت رنيم الوليلي بلقب بطولة بلاكبول للاسكواش بعد الفوز على نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت رنيم الوليلي على الشربيني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتظفر بالنهائي وتتوج بأولى بطولاتها في عام 2019.

وأحرزت نور الشربيني شوط المباراة الأول بنتيجة (11/9)، قبل أن تفوز رنيم الوليلي بالشوط الثاني بنتيجة (11/2)، ثم عادت نور وحققت الشوط الثالث بنتيجة (11/6) لكن رنيم حققت الشوطين الرابع والخامس بنتيجة (11/1) و(11/5).

وتعد البطولة هي الثالث لرنيم الوليلي هذا العام بعدما أحرزت المركز الثاني في بطولة الأبطال في نيويورك، وخرجت من المربع الذهبي في بطولة العالم.

على الجهة الأخرى، تعد البطولة هي الثالثة لنور الشربيني أيضا بعدما حققت بطولة الأبطال، وخسرت لقب بطولة العالم.

يذكر أن رنيم الوليلي هي صاحبة المركز الأول في التصنيف العالمي حاليا، فيما تحل نور الشربيني ثانيا في التصنيف.

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