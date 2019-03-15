عصر جديد؟ قائمة ألمانيا تشهد استدعاء 3 وجوه لأول مرة والعديد من الأسماء الشابة

استدعى يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، 23 لاعبا للتوقف الدولي في شهر مارس الجاري، أغلبهم من اللاعبين الشبان.

القائمة شهدت استدعاء 3 لاعبين للمرة الأولى، هم: ماكسيميليان إجيشتاين - نيكلاس شتارك - لوكاس كولسترمان، مع غياب الثلاثي: توماس مولر، ماتس هوميلز، جيروم بواتنج الذين تم إبلاغهم في وقت سابق من هذا الشهر بأنهم خارج حسابات المنتخب.

ورغم استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، إلا أن القائمة شهدت وجود 5 لاعبين من الفريق البافاري، على رأسهم القائد مانويل نوير.

كما يتواجد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي.

بينما يغيب بيرند لينو حارس مرمى أرسنال، ويوليان دراكسلر جناح باريس سان جيرمان، وإيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس.

ألمانيا تستقبل صربيا في مباراة ودية يوم 20 مارس بمدينة فولفسبورج، قبل أن تصطدم بـ هولندا في أمستردام يوم 24 مارس في الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020.

قائمة ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني) – كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) – جوناثان تاه (باير ليفركوزن) – أنطونيو روديجير (تشيلسي الإنجليزي) - نيكلاس شتارك (هيرتا برلين) – ثيلو كيرير (باريس سان جيرمان الفرنسي) – لوكاس كولسترمان (لايبتزج) – ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادبخ) – مارسيل هاليستنبيرج (لايبتزج) – نيكو شولتز (هوفنهايم)

الوسط: ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – توني كروس (ريال مدريد الإسباني) – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ماكسيميليان إجيشتاين (فيردر بريمن) – يوليان براندت (باير ليفركوزن) – لوروا ساني (مانشستر سيتي الإنجليزي) – كاي هافيرتز (باير ليفركوزن)

الهجوم: تيمو فيرنر (لايبتزج) – ماركو رويس (بوروسيا دورتموند) – سيرجي جنابري (بايرن ميونيخ)

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