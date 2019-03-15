النقطة الثانية في اللقاء الثاني لمؤمن سليمان.. النجوم والإنتاج يتعادلان بهدف لكل فريق

في مباراة ثانية مع الفريق، حصد النجوم النقطة الثانية مع المدرب مؤمن سليمان بتعادل مع الإنتاج الحربي في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

تقدم توسين أومويلي للنجوم، قبل أن يتعادل محمد مسعد للإنتاج الحربي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بترو سبورت".

تقدم النجوم بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة. انطلاقة جيدة من أيمن الغباشي على الجهة اليمنى ثم عرضية مرت من الجميع، وتابعها المهاجم النيجيري توسين أومويلي في مرمى عامر عامر.

واحتاج الإنتاج الحربي لثمان دقائق أخرى، قبل أن يدرك محمد مسعد التعادل في الدقيقة الـ16. عرضية من أحمد شديد قناوي، قابلها مسعد برأسية في مرمى أحمد عبد الفتاح.

وكاد حمادة ناصر يتقدم للإنتاج الحربي في الدقيقة الـ35. توغل وراوغ الدفاع لينفرد بالمرمى، لكن أحمد عبد الفتاح تألق وتصدى لتسديدته، قبل أن يحولدها الدفاع إلى ركنية.

ومن جديد حاول حمادة ناصر برأسية في الدقيقة الـ43 بعد عرضية شديد قناوي، لكن عبد الفتاح كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني هدأت الأمور وأصبحت الفرص قليلة على مرمى الفريقين.

وكاد إسلام الفار يخطف الفوز للنجوم في الدقيقة الـ93. مراوغة جيدة تم تصويبة في المرمى، لكن عامر عامر المنضم حديثا لصفوف منتخب مصر تواجد في المكان المناسب وحولها إلى ركنية، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ32 مرتقيا للمركز السابع على حساب الإسماعيلي صاحب المباريات الأقل، فيما ارتفع رصيد النجوم للنقطة الـ23 مرتقيا للمركز الـ17 وقبل الأخير على حساب إنبي.

اقرأ أيضا:

مؤتمر مدرب الساورة: نملك فرصتين للتأهل.. وندرك صعوبة مواجهة الأهلي "نادي القرن"

مران الأهلي – الشناوي ومعلول وربيعة يشاركون في التدريبات الجماعية.. ومحاضرة من لاسارتي

تقرير: شكوى رسمية من أتليتكو مدريد بسبب احتفال رونالدو

كلوب عن لقاء بورتو: ليست أفضل قرعة بالنسبة لنا.. ونتيجة الموسم الماضي كانت غريبة

لاسارتي: ننتظر لتحديد مصير الشناوي.. وجاهزون للفوز على الساورة رغم الظروف الصعبة