بالفيديو الدوري الأوروبي – سلافيا براج يقصي إشبيلية في مباراة ملحمية.. وبنفيكا يضرب دينامو زغرب بثلاثية

تأهل تاريخي لسلافيا براج على إشبيلية، وبنفيكا يعود أمام دينامو زغرب في الدوري الأوروبي.

تأهلت فرق سلافيا براج، وبنفيكا وفياريال إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب إشبيلية، ودينامو زغرب، وزينت سان بطرسبرج.

إثارة سلافيا براج وإشبيلية

حقق سلافيا براج عودة تاريخية وأقصى إشبيلية متأهلا لربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز سلافيا براج على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وصف اللقاء

تقدم سلافيا براج بهدف أول في الدقيقة الـ14 عن طريق ميتشيل نجادوي.

وأدرك إشبيلية التعادل في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء سجلها وسام بن يدر في المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، أعاد توماس سوسيك التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ47 من ركلة جزاء جديدة، لكن منير الحداد سرعان ما أدرك التعادل لإشبيلية في الدقيقة الـ54 من تصويبة رااائعة.

ومرت دقائق المباراة المتبقية بدون جديد، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

بدأ إشبيلية الشوط الإضافي الأول بهدف ثالث في الدقيقة الـ97 عن طريق فرانكو فازكيز من تصويبة جميلة.

عودة تاريخية

ولم يستسلم سلافيا براج، فسجل مايك فان بورين هدف التعادل في الدقيقة الـ102 من تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ117 حصل سلافيا براج على مكافأة اجتهاده. عرضية أرضية سددها إبراهيم تراوري في المرمى، وحاول سيمون كاير إنقاذها من على الخط لكنه فشل لتسكن الشباك، وينتهي اللقاء بفوز سلافيا براج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبتلك النتيجة تأهل سلافيا براج إلى ربع نهائي البطولة بالفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة.

فياريال وزينيت

تأهل فياريال لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على زينت سان بطرسبيرج بخمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وفاز فياريال على زينت بهدفين مقابل هدف، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي في إسبانيا.

تقدم فياريال بالهدف الأول عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة الـ29، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف كارلوس باكا هدفا ثانيا للغواصات الصفراء في الدقيقة الـ47.

وسجل برانيسلاف إيفانوفيتش هدفا شرفيا في الدقيقة الـ91، لكنه لم يكن كافيا، ليتأهل فياريال بنتيجة خمسة مقابل اثنين في مجموع المباراتين.

بنفيكا ودينامو زغرب

تأهل بنفيكا إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وفاز بنفيكا على دينامو زغرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي على ملعب "دا لوش" في البرتغال، في لقاء امتد للأشواط الإضافية.

وصف اللقاء

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي وبدون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع برونو لاج مدرب بنفيكا بالثنائي جوناس كونسالفيش وأليكس جريمالدو بدلا من أندريا زيفكوفيتش ويوري ريبيرو من أجل زيادة هجومية.

ولم تنفع التغييرات البرتغالية، فشارك جواو فيليكس بدلا من جواو فيليبي في الدقيقة الـ62.

وبعد دقائق من مشاركته، مهد جواو فيليكس كرة برأسه إلى البديل الآخر جوناس، والذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا الهدف الأول.

ومرت دقائق المباراة المتبقية بسلام على مرمى دينامو زغرب، ليلجأ الفريقين إلى الوقت الإضافي.

شوط ثالث حاسم

بدأ بنفيكا الوقت الإضافي ضاغطا من أجل حسم المباراة، وسجل فرانشيسكو فيريرا هدفا رائعا في الدقيقة الـ93 من تصويبة صاروخية على الطائر.

وتواصلت متاعب دينامو زغرب بطرد كيفين كاثرين مدافع الفريق في الدقيقة الـ102 لحصوله على الإنذار الثاني.

ولم ينته الشوط الإضافي الأول، حتى كان أليكس جريمالدو قد سجل الثالث بطريقة رائعة. تصويبة ساقطة من خارج منطقة الجزاء في الشباك الجانبية لم يحرك دومينيك ليفاكوفيتش حارس دينامو زغرب ساكنا بسببها.

ومرت أحداث الشوط الإضافي الثاني بسلام بدون إضافة أهداف جديدة لبنفيكا رغم الفرص التي لاحت للفريق البرتغالي، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وليتأهل لربع نهائي البطولة.

وتقام قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي مساء غد الجمعة مع قرعة دوري أبطال أوروبا.

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