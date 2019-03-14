مدرب إسبانيول: يجب إيقاف لويس سواريز مدى الحياة

هاجم مويزس هورتادو مدرب فريق الشباب بإسبانيول الأوروجوياني لويس سواريز وطالب بإيقافه عن ممارسة كرة القدم مدى الحياة بسبب خداعه الدائم للحكام.

هورتادو انتقد سلوك المهاجم صاحب الـ32 عاما عبر حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي انستجرام وتويتر.

وقال هورتادو "هناك لويس سواريز، لاعب يحاول دائما خداع الحكام ويجب إيقافه مدى الحياة. نجاحه في ذلك سواء بوجود تقنية الفيديو أم لا يضع قدم واحدة لبرشلونة دائما في الجولة القادمة من البطولة، ولا أحد من الخصوم قادر على التعامل مع هذا الخداع".

سواريز حصل على ركلة جزاء جدلية ترجمها ليونيل ميسي ليحرز هدف برشلونة الأول أمام ليون، هدف هو الأول من خماسية انتهى بها اللقاء وتأهل برشلونة لدور الـ8.

سواريز اعترف لاحقا بأنه لم يتعرض للعرقلة لكنه دهس قدم جايسون دينايه مدافع ليون بالخطأ وفقد توازنه داخل منطقة الجزاء.

Ahí está https://t.co/6yOzJ98WDYárez...un jugador que debería de estar sancionado de x vida por tratar de engañar -y conseguirlo con var y sin var- siempre al árbitro, dando media clasificación a su equipo...y ningún defensa lo pone en la tercera graderia!!! — Moisés Hurtado Pérez (@moi_hurtado) March 13, 2019

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