بالفيديو الدوري الأوروبي - تشيلسي يكتسح ونابولي يتأهل رغم الهزيمة.. وهدف قاتل ينقذ فالنسيا

الخميس، 14 مارس 2019 - 22:03

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - تشيلسي - دينامو كييف

اكتسح تشيلسي مستضيف دينامو كييف الأوكراني بخماسية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، ليؤكد وصوله لربع النهائي.

تشيلسي انتصر ذهابا بثلاثية مقابل لا شيء، قبل أن يُكرر فوزه بخماسية ويقطع بطاقة الوصول لربع النهائي.

أوليفير جيرو سجل ثلاثية "هاتريك" في الدقيقة 5 و33 و60 بالقدم اليُمنى ثم اليُسرى ثم الرأس.

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كما سجل ماركوس ألونسو في الدقيقة 45 من عرضية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم كالوم هودسون أودوي خماسية البلوز في الدقيقة 78.

وعلى الجانب الآخر، خسر نابولي بثلاثية مقابل هدف أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، ولكنه تأهل بفضل الانتصار في إيطاليا 3-0.

أركاديوز ميليك سجل أولا لـ نابولي في الدقيقة 14، قبل أن يضرب سالزبورج شباك نابولي بـ 3 أهداف.

مؤنس دبور في الدقيقة 25 وفردريك جوليراندسن في الدقيقة 65 وكريستوف لبينغيب في الدقيقة الأخيرة.

ثلاثية سالزبورج كتبت انتصار الفريق النمساوي ولكنها كتبت وصول نابولي لربع النهائي.

وفي لقاء آخر مثير للغاية كاد فالنسيا أن يودع البطولة أمام كراسنودار الروسي لولا الهدف القاتل في اللحظات الأخيرة.

لقاء الذهاب انتهى في إسبانيا 2-1 لفالنسيا، واستمرت نتيجة التعادل السلبي في روسيا حتى الدقيقة 85.

سليمانوف سجل هدفا ولا أروع لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 من تسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية التي كانت ستعلن الإطاحة بـ فالنسيا، سجل جونزالو جويديس هدفا قاتلا في الدقيقة 92 بعد لعبة جماعية وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

هدف قاتل كتب وصول فالنسيا لربع النهائي ليتفادى الفريق الإسباني مفاجأة كراسنودار.

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