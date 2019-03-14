بالفيديو – دربي جزائري مجنون.. المولودية يهزم اتحاد العاصمة في الوقت القاتل ويشعل الدوري

الخميس، 14 مارس 2019 - 20:41

كتب : أحمد العريان

دربي الجزائر بين المولودية واتحاد العاصمة

حسم المولودية دربي الجزائر بفوز قاتل على اتحاد العاصمة أشعل المنافسة على لقب الدوري الجزائري بعد قرار جدلي من مهدي عبيد في اللحظات الأخيرة.

فاز مولودية الجزائر على اتحاد العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي العاصمة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الجزائري.

وصف المباراة

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تقدم مهدي بن علجية بهدف أول لمولودية الجزائر من عرضية تابعها في مرمى محمد زيماموش بالدقيقة الـ41، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

في شوط المباراة الثاني، تعادل اتحاد العاصمة سريعا في الدقيقة الـ51 عن طريق عبد الكريم زواري. سلسلة مراوغات رائعة من عبد الرحمن مزيان ثم عرضية أرضية، تابعها عبد الكريم في المرمى مسجلا التعادل.

ولم يفرح اتحاد العاصمة بالتعادل كثيرا، فعاد مولودية وتقدم مجددا في الدقيقة الـ56 عن طريق سفيان بن دبكة من رأسية حول بها عرضية بن علجية في المرمى مسجلا الثاني.

مشاكل اتحاد العاصمة تواصلت بإصابة زيماموش الحارس الأساسي، ليخرج ويشارك منصوري إسماعيل الحارس الاحتياطي بدلا منه.

واستمر تقدم المولودية طويلا، لكن اتحاد العاصمة لم يستسلم، حتى أدرك التعادل في الدقيقة الـ85 من ضربة حرة مباشرة. نفذها بن يحيى محمد وارتطمت بالدفاع لتغالط فريد شعال حارس المولودية وتسكن الشباك.

ومن جديد لا يمنح مولودية الجزائر الوقت لاتحاد العاصمة كي يفرح، فسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الـ89. ركلة جزاء تحصل عليها بن علجية واحتسبها مهدي عبيد –حكم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي بين الأهلي والترجي- بلا تردد.

وسجل نبيل لعمارة ركلة الجزاء بنجاح، ليفوز مولودية الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين لاتحاد العاصمة.

فوز مولودية الجزائر رفع رصيده للنقطة الـ35 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند النقطة الـ45 في المركز الأول، وبفارق 5 نقاط عن شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني، لكن للشبيبة مباراة أمام أولمبي المدية يوم الأحد.

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