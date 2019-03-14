نبيل فقير: أفضل لاعب في التاريخ جعل مهمتنا مستحيلة ضد برشلونة

تغنى الجزائري نبيل فقير جناح نادي ليون الفرنسي بما قدمه الساحر ليونيل ميسي في مواجهة فريقه أمام برشلونة.

برشلونة اكتسح ليون بخماسية مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل بلا أهداف.

وقال نبيل فقير: "لعبنا بشكل مميز للغاية ولكن أفضل لاعب في التاريخ جعل مهمتنا مستحيلة".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة elperiodico الفرنسية "كان من المستحيل بالنسبة لنا إيقاف ومواجهة ميسي. هو لاعب عظيم".

وواصل "عندما لا يُسجل ميسي، فهو يصنع. وعندما لا يصنع، فهو يوزع اللعب بأفضل طريقة".

وأتم "ميسي لا يُصدق".

ليونيل ميسي سجل هدفين وصنع مثلمها وحرم ليون من اتباع "الموضة" السائدة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم والمتمثلة في العودة بالنتيجة والتأهل من خارج الديار مثل ما فعل أياكس ومانشستر يونايتد وليفربول.

وتقام قرعة ربع نهائي ونصف نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل، بتواجد برشبونة وبورتو ويوفنتوس وأياكس إلى جانب الرباعي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنام ومانشستر سيتي.

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