الكشف عن الحوار الأخير الناري الذي جمع بين سولاري وإيسكو.. "لن تلعب مجددا"

"لن تلعب مجددا بقميص ريال مدريد وأنا هُنا".. حديث ناري أخير جمع بين سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لـ الملكي وفرانسيسكو ألاركون "إيسكو".

صحيفة ABC الإسبانية كشفت كواليس الحديث الناري الأخير الذي جمع بين إيسكو وسولاري قبل أن يترك الأخير منصبه لـ زين الدين زيدان.

بعد 28 ساعة من خسارة ريال مدريد أمام أياكس ووداع الفريق الملكي لدوري الأبطال، هاجم سولاري، إيسكو، أمام الجميع في غرف خلع الملابس.

وقال سولاري لـ إيسكو: "يا لها من خيبة آمال. يا لها من خيبة آمال. أنت حتى لا تقدر على الوقوف على الميزان".

"طوال تواجدي هنا في ريال مدريد، لن تلعب مجددا. لن تلعب".

رسالة سولاري النارية لـ إيسكو جاءت أمام كل لاعبي ريال مدريد، وذلك بعدما قرر إيسكو في وقت سابق عدم الذهاب مع بعثة فريقه لمباراة أياكس.

إيسكو لم يحضر اجتماع اللاعبين مع المدرب قبل مباراة أياكس التي لم يكن مستدعى لقائمتها، بل أنه توجّه إلى ملعب سانتياجو برنابيو في سيارته الخاصة وليس في حافلة الفريق.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق أن " النادي طبّق نظامه الداخلي على اللاعب الذي اعتذر لاحقا لزملائه على تصرفه في اجتماع اللاعبين الذي قاده سيرخيو راموس بعد الخروج الأوروبي".

إيسكو غاب عن قائمة ريال مدريد في مباراة أياكس أمستردام الماضية التي ودّع خلالها الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا بالخسارة 1-4.

استبعادُ لم يكن متوقعا أن يتكرر أمام بلد الوليد بسبب الغيابات الطائلة التي ضربت خط هجوم الفريق الملكي، مع إصابة جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

المدرب سانتياجو سولاري فضّل استدعاء كريستو جونزاليس مهاجم ريال مدريد كاستيّا، وخايمي سيواني لاعب وسط الفريق المدريدي الرديف، بالإضافة إلى براهيم دياز، مع استبعاد إيسكو.

ريال مدريد انتصر على بلد الوليد برباعية مقابل هدف. انتصار لم يحم سولاري الذي غادر منصبه يوم الاثنين بنطحه من زين الدين زيدان.

مع سولاري، لعب إيسكو 16 مباراة فقط في كل البطولات ولم يُسجل إلا هدفين في كأس الملك ولم يصنع.

ولم يلعب إيسكو أي مباراة كأساسي في الدوري خلال فترة سولاري مع ريال مدريد. اكتفى بـ 9 مباريات كبديل.

3 مباريات فقط لعبها إيسكو كأساسي بقميص ريال مدريد خلال فترة سولاري. شارك منذ البداية أمام سيسكا موسكو في دوري الأبطال وأمام مليلية وليجانيس في كأس الملك.

والآن رحل سولاري، فهل يعود إيسكو للظهور مجددا بقميص ريال مدريد؟ لننتظر ونرى.

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