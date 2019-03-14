وكيله: لولا رونالدو لما تُوج ريال مدريد بدوري الأبطال.. هو الأفضل في تاريخهم

الخميس، 14 مارس 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

رونالدو

"هو من كوكب آخر".. هكذا تغنى خورخي مينديز وكيل الأسطورة كريستيانو رونالدو بما قدمه الأخير أمام أتليتكو مدريد.

وقال مينديز: "كريستيانو هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. أثبت أمام أتليتكو أنه من كوكب آخر".

وأضاف في حواره مع صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية "رونالدو صنع الفارق في إنجلترا وكتب التاريخ مع مانشستر يونايتد. وفي ريال مدريد، كان هو أفضل لاعب في تاريخهم".

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وواصل "لولا كريستيانو رونالدو لم تُوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات. رونالدو كان السبب في تتويجهم باللقب 4 مرات. هو الأفضل في تاريخ ريال مدريد".

وأكمل حديثه قائلا: "ليس لدي أي شك فيما سيفعله رونالدو في إيطاليا. سيصنع الفارق ويكتب اسمه في تاريخ يوفنتوس".

رونالدو انفجر أمام أتليتكو مدريد وسجل هاتريك ليقود يوفنتوس للانتصار بثلاثية نظيفة بعد الهزيمة ذهابا 2-0 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتتأهل السيدة العجوز إلى ربع النهائي.

مع ريال مدريد، رفع رونالدو 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وقبل انضمامه للفريق الملكي رفع اللقب مرة مع مانشستر يونايتد.

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يوفنتوس رفض الاستسلام ليُطيح بـ أتليتكو مدريد ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وتقام قرعة ربع نهائي ونصف نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل، بتواجد يوفنتوس وبورتو وبرشلونة وأياكس إلى جانب الرباعي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنام ومانشستر سيتي.

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