الكشف عن راتب زيدان مع ريال مدريد

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 18:28

كتب : رامي جمال

زين الدين زيدان

كشف موقع "الكونفدينشال" الإسباني اليوم الأربعاء في تقرير له عن قيمة راتب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأوضح التقرير أن زيزو سوف يحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو بالإضافة للحوافز وهو ما يكلف خزائن ريال مدريد مبلغ أقل مما كان متوقع أن يحصل عليه أي مدرب آخر.

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وأشار التقرير إلى أن جوزيه مورينيو كان يحصل مع مانشستر يونايتد على 20 مليون يورو مقابل 24 مليونا لدييجو سيميوني مع أتليتكو مدريد.

أما ماوريسيو بوكيتينو أحد أبرز المرشحين السابقين لقيادة الفريق الملكي فهو يحصل على 10 مليون يورو مع توتنام بينما يحصل يورجن كلوب مع ليفربول على 8.5 مليون يورو.

فيما يحصل ماسيمليانو أليجري مع يوفنتوس على 8 مليون يورو.

لكن التعاقد مع أي من المدربين المذكورين سيكلف ريال مدريد قيمة فسخ التعاقد أولا ثم الراتب السنوي وهو ما يعني أموال أكثر كان على ريال مدريد تحملها.

وأوضح التقرير أن زيدان حينما كان يدرب فريق الشباب في ريال مدريد كان يحصل على 2.5 مليون يورو ومع حصده لقب دوري الأبطال في أول مرة له ارتفع ذلك الرقم إلى 5.5 مليون يورو.

وقبل رحيله في نهاية الموسم الماضي حصل على 7.5 مليون يورو.

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