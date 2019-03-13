دورتموند: من الصعب على أكبر أندية العالم دفع قيمة ضم سانشو

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 17:23

كتب : رامي جمال

دورتموند - سانشو

شدد مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند على أن ناديه لن يتخلى عن اللاعب الإنجليزي الشاب جادون سانشو خلال الصيف المقبل لأي فريق.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وربطت العديد من التقارير الصحفية عودة سانشو إلى مدينة مانشستر ولكن تلك المرة المرة في شقها الأحمر حيث ينضم إلى يونايتد وليس سيتي.

أخبار متعلقة

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في مخالفات مانشستر سيتي بسبب سانشو تقرير: صراع قوي بين باريس ويونايتد للظفر بالمراهق سانشو الاتحاد الإنجليزي يحقق في إدعاءات دفع سيتي أموال بطريقة غير قانونية لضم سانشو

وقال زورك لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من الصعب وضع قيمة مالية محددة لانتقال سانشو، سأقول إن حتى أكبر أندية العالم سيكون من الصعب عليهم حاليا دفع قيمة ضمه".

وأضاف "جادون سيكون لاعبا لدورتموند الموسم المقبل نحن نخطط لكل شيء حيث يتواجد معنا".

وانضم سانشو إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف عام 2017 في ظل عدم مشاركته مع الفريق الإنجليزي.

وخلال الموسم الجاري سجل سانشو صاحب الـ18 عاما تسعة أهداف وصنع 15 في 34 مباراة شارك فيهم في كل البطولات مع دورتموند.

اقرأ أيضا

مران الأهلي – لاسارتي ينفعل على اللاعبين ومران خاص للحراس والمدافعين.. وحضور جوزيه والخطيب

أبو ريدة: متفائل بتنظيم أمم إفريقيا لـ3 أسباب.. أتمنى أن يصاحبه فوز المنتخب

تقرير برازيلي: ساو باولو يريد كينو.. واختلاف مع بيراميدز حول طريقة الانتقال

محمد الشناوي يشارك في جزء من مران الأهلي

بالفيديو – هدفا أوباما وساسي ضمن أجمل 5 أهداف في الجولة الخامسة للكونفدرالية

جادون سانشو بروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل #ليلة_الأبطال - صلاح أساسي وميلنر وهندرسون في الوسط.. ريبيري حاضر مع بايرن 12 دقيقة | المحترفون
تشكيل #ليلة_الأبطال - ميسي يقود برشلونة أمام ليون.. وديمبيلي على الدكة 18 دقيقة | أوروبا
ساري: لم أتحدث إلى هازارد بشأن زيدان أو ريال مدريد 24 دقيقة | أوروبا
رسميا - مانشستر سيتي يمدد عقد بيرناردو سيلفا حتى 2025 40 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة – مدرب سيدات الأهلي لـ في الجول: إفريقيا ليست سهلة.. والبطولة العربية زادت من دوافعنا 42 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - الرجاء يثأر من نهضة بركان ويخمد ثورته ويسحقه بسباعية 44 دقيقة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك