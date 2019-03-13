دورتموند: من الصعب على أكبر أندية العالم دفع قيمة ضم سانشو

شدد مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند على أن ناديه لن يتخلى عن اللاعب الإنجليزي الشاب جادون سانشو خلال الصيف المقبل لأي فريق.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وربطت العديد من التقارير الصحفية عودة سانشو إلى مدينة مانشستر ولكن تلك المرة المرة في شقها الأحمر حيث ينضم إلى يونايتد وليس سيتي.

وقال زورك لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من الصعب وضع قيمة مالية محددة لانتقال سانشو، سأقول إن حتى أكبر أندية العالم سيكون من الصعب عليهم حاليا دفع قيمة ضمه".

وأضاف "جادون سيكون لاعبا لدورتموند الموسم المقبل نحن نخطط لكل شيء حيث يتواجد معنا".

وانضم سانشو إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف عام 2017 في ظل عدم مشاركته مع الفريق الإنجليزي.

وخلال الموسم الجاري سجل سانشو صاحب الـ18 عاما تسعة أهداف وصنع 15 في 34 مباراة شارك فيهم في كل البطولات مع دورتموند.

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