الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا مع نيمار بسبب تعليقاته على حكم لقاء يونايتد وسان جيرمان

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 17:16

كتب : رامي جمال

نيمار

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان بسبب تعليقاته على حكم لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد.

وتغلب مانشستر يونايتد على سان جيرمان بثلاثة أهداف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وشهد احتساب ركلة جزاء بتقنية الفيديو.

أخبار متعلقة

رئيس ريال مدريد: الاختيار بين نيمار ومبابي؟ كلاهما توخيل مدافعا عن نيمار: لا تقسو عليه وقدروا غضبه نيمار غاضبا: يويفا اختار من لا يفقهون في كرة القدم لمراجعة قرارات تقنية الفيديو نيمار: شراكتي مع مبابي في الملعب تشبه أيام مجاورتي لميسي

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب المباراة "ما حدث عار هم يضعون أربعة أشخاص لا يفقهون أي شيء عن الكرة يشاهدون إعادة بالتصوير البطيء عبر التلفاز".

وأضاف"ماذا يمكن أن يفعل كيمبيمبي بينما يده خلف ظهره"؟

ولم يشارك نيمار في مواجهتي سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

اقرأ أيضا

مران الأهلي – لاسارتي ينفعل على اللاعبين ومران خاص للحراس والمدافعين.. وحضور جوزيه والخطيب

أبو ريدة: متفائل بتنظيم أمم إفريقيا لـ3 أسباب.. أتمنى أن يصاحبه فوز المنتخب

تقرير برازيلي: ساو باولو يريد كينو.. واختلاف مع بيراميدز حول طريقة الانتقال

محمد الشناوي يشارك في جزء من مران الأهلي

بالفيديو – هدفا أوباما وساسي ضمن أجمل 5 أهداف في الجولة الخامسة للكونفدرالية

نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل #ليلة_الأبطال - صلاح أساسي وميلنر وهندرسون في الوسط.. ريبيري حاضر مع بايرن 12 دقيقة | المحترفون
تشكيل #ليلة_الأبطال - ميسي يقود برشلونة أمام ليون.. وديمبيلي على الدكة 18 دقيقة | أوروبا
ساري: لم أتحدث إلى هازارد بشأن زيدان أو ريال مدريد 24 دقيقة | أوروبا
رسميا - مانشستر سيتي يمدد عقد بيرناردو سيلفا حتى 2025 40 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة – مدرب سيدات الأهلي لـ في الجول: إفريقيا ليست سهلة.. والبطولة العربية زادت من دوافعنا 42 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - الرجاء يثأر من نهضة بركان ويخمد ثورته ويسحقه بسباعية 44 دقيقة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك