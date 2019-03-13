الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا مع نيمار بسبب تعليقاته على حكم لقاء يونايتد وسان جيرمان

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان بسبب تعليقاته على حكم لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد.

وتغلب مانشستر يونايتد على سان جيرمان بثلاثة أهداف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وشهد احتساب ركلة جزاء بتقنية الفيديو.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب المباراة "ما حدث عار هم يضعون أربعة أشخاص لا يفقهون أي شيء عن الكرة يشاهدون إعادة بالتصوير البطيء عبر التلفاز".

وأضاف"ماذا يمكن أن يفعل كيمبيمبي بينما يده خلف ظهره"؟

ولم يشارك نيمار في مواجهتي سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

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