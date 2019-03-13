مران الزمالك – رسالة خاصة من جروس للاعبين.. وتأهيل لعنتر وعبد السلام وحفني

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 16:58

كتب : أحمد شوقي

محمد عنتر مع الزمالك أمام أهلي بنغازي

عقد كريستيان جروس المدرب السويسري لنادي الزمالك جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم الأربعاء.

ووجه جروس رسالة خاصة للاعبين، حثهم فيها على التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة، والتي تمثل عنق زجاجة للموسم بما فيها من مباريات حاسمة أمام نصر حسين داي في الكونفدرالية، ثم أمام المقاولون العرب والأهلي في الدوري.

وشرح جروس بعض الأمور الفنية الخاصة للاعبين التي ينوي تطبيقها في المران كما طالب اللاعبين بالتركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني .

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من جهة أخرى، أدى الثنائي محمد عبد السلام ومحمد عنتر فقرة تأهيل خاصة بالركض الخفيف حول الملعب، تحت إشراف أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد.

وجاء ذلك لمعالجة الإرهاق البدني للثنائي في ظل مشاركتهما أمس مع فريق الشباب أمام الأهلي ببطولة الجمهورية والتي فاز بها الزمالك بثلاثية نظيفة.

وأدى أيمن حفني تدريبات تأهيلية في الجيمانيزيوم وفقا لبرنامج وضعه له الجهاز الفني.

وأخيرا، قسم الجهاز الفني، اللاعبين إلى مجموعا، إذ أدت هذه المجموعات فقرة تأهيلية خاصة بالكرة، أعقبها فقرة بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي في الجزائر يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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