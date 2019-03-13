يد - مجموعة سهلة لـ سموحة ومتوازنة لـ الأهلي في أبطال إفريقيا للكؤوس

وقع سموحة بطل كأس مصر لكرة اليد في مجموعة متوازنة، بينما تبدو مجموعة الأهلي أسهل، في بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.

سموحة وقع في المجموعة الأولى التي تضم أوكا الكونغولي والوداد المغربي وهورويا الغيني.

أما الأهلي الذي يذهب إلى مدينة وجدة المغربية للدفاع عن لقبه، فيواجه النجم الساحلي وفيونيكس الجابوني وميكيلي الإثيوبي.

ويسعى الأهلي للفوز بلقبه الرابع في البطولة، والثالث على التوالي.

هذه البطولة فاز بها المجمع البترولي الجزائري 9 مرات والزمالك والافريقي التونسي 5 مرات .

أهمية تلك البطولة هي تأهيلها لكأس السوبر الإفريقي في 2020، حيث يقابل بطلها بطل بطولة أبطال الدوري المقامة في أكتوبر المقبل.

ويجمع السوبر الإفريقي في أبريل المقبل بين الأهلي والزمالك، ويتأهل الفائز به إلى كأس العالم للأندية.

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