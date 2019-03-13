الاتحاد السعودي يعين مدربا مؤقتا للأخضر في أسبوع الفيفا

اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدرب العام لأهلي جدة السعودي، يوسف عنبر، كمدرب للأخضر السعودي خلال أسبوع الفيفا في مارس الحالي.

المنتخب السعودي يقابل الإمارات وغينيا الاستوائية في مباراتين وديتين يومي 21 و25 مارس المقبل، بعد رحيل مدرب المنتخب السابق خوان أنطونيو بيتزي.

بيتزي تولى تدريب المنتخب السعودي في شهر نوفمبر عام 2017 خلفا لإدجاردو باوزا المدرب السابق، وقاد الأخضر في 20 مباراة بكل المسابقات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 10.

وكان المنتخب السعودي قد ودع كأس العالم 2018 من دور المجموعات بعدما حصد 3 نقاط فقط بالفوز ضد منتخب مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس آسيا 2019 من دور الـ16 ضد اليابان.

ويعاون عنبر يوسف الغدير ومشبب زياد وعبد اللطيف الحسيني وحمد اليامي.

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