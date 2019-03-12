كرة سلة - الاتحاد يخطف صدارة الدوري من الأهلي في ختام المجموعات قبل مرحلة التصفيات

اختتمت منافسات مرحلة المجموعات بالدور الختامي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة المصري، وخطف الاتحاد السكندري صدارة المسابقة من الأهلي رغم التساوي في عدد النقاط.

وتغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بصالة الفريق السكندري بنتيجة 82 - 72، وخطف الاتحاد الصدارة في ختام مرحلة المجموعات.

رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي لكن الأفضلية للفريق السكندري بسبب التغلب على الأهلي في المواجهات المباشرة بالمباراتين.

وفي نفس التوقيت فاز الزمالك على طلائع الجيش 78-68، بالإضافة لفوز سبورتنج على سموحة 85-72.

وبذلك حل الزمالك في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وجاء الجزيرة رابعا برصيد 21 نقطة متفوقا على طلائع الجيش صاحب المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة.

وحل سبورتنج سادسا برصيد 21 نقطة بينما سموحة في المركز السابع برصيد 20 نقطة وتذيل مصر للتأمين الترتيب برصيد 14 نقطة.

المرحلة المقبلة: "بلاي أوف"

بعد انتهاء مرحلة المجموعات في الدور الختامي لدوري سوبر السلة يتم الانتقال إلى مرحلة التصفيات "بلاي أوف" وحتى الوصول للمباراة النهائية لتحديد بطل الدوري.

المرحلة المقبلة ستشمل الثمانية فرق المشاركة في دور المجموعات وستكون مبارياتها كالآتي:

الاتحاد × مصر للتأمين

الجزيرة × الجيش

الأهلي × سموحة

الزمالك × سبورتنج

يتحدد الفائز من مباريات ربع النهائي بنظام أفضل 3 (Best of 3) أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي

نصف النهائي:

الفائز من (الاتحاد × مصر للتأمين) X الفائز من (الجيش × الجزيرة)

الفائز من (الأهلي × سموحة) X الفائز من (الزمالك × سبورتنج)

تقام مباريات نصف النهائي والنهائي بنظام Best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يحسم المواجهة.

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