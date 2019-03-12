جيريس يكشف سبب عدم استدعاء النقاز لمنتخب تونس

كشف آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس سبب عدم استدعاء ظهير الزمالك الأيمن حمدي النقاز لقائمة فريقه التي تواجه إي سواتيني في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، والجزائر وديا.

وقال جيريس في مؤتمر صحفي: "في مركز النقاز قررت ضم ثنائي غيره".

وشدد البلجيكي: "اختياري رياضي، لدينا محمد دراجر يقدم مستوى جيد مع فريقه".

ويلعب دراجر في فريق بادربورن الألماني، وضمه جيريس للقائمة كظهير أيمن مع ديلون برون ظهير جينت البلجيكي.

وكانت بعض التقارير قد تنبأت بخروج النقاز من القائمة لأسباب تربوية.

في شهر يناير الماضي دخل حمدي النقاز في أزمة "تصريحات قوية" مع مكرم الميساوي حارس منتخب تونس لكرة اليد وأسامة حسني لاعب المنتخب لليد بسبب "تشاجر الثنائي مع أشرف السعفي لاعب النجم الساحلي لكرة اليد"، وفقا لقناة نسمة التونسية.

قناة نسمة التونسية زعمت في تقرير سابق لها أن "النقاز وجه عبارات غير أخلاقية لثنائي المنتخب بسبب حادثة التشاجر مع لاعب النجم الساحلي لكرة اليد".

الأزمة تسببت في خروج وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم للحديث عن الأمر، قائلا: "النقاز سفير رائع لتونس مع علي معلول في مصر وكذلك فرجاني ساسي".

وأضاف خلال ظهوره السابق مع قناة نسمة "النقاز اعتبره أخي الصغير، وصاحب أخلاق عالية، نعم ارتكب خطأ مع كرة اليد وأنا اعتذر نيابة عن النقاز للاتحاد التونسي لكرة اليد".

وواصل "عندما يحضر النقاز لتونس، سنجلس سويا وننهي الأمور ولنتعلم مما حدث في المستقبل".

وكرر "بصفتي، كما تقولون، كبير العائلة، اعتذر للاتحاد التونسي لكرة اليد. هذا واجبنا".

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