مدرب الإسماعيلي: أمام سموحة تغلبنا على منافس جيد وإصابات لاعبين وملعب سيء

يرى سيدومير يانيفسكي مدرب نادي الإسماعيلي أن فريقه تغلب على العديد من المصاعب أمام سموحة.

فاز الإسماعيلي على سموحة بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال سيدومير يانيفسكي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: «اللقاء لم يكن سهلا أمام سموحة، لكننا خرجنا بالمطلوب من اللقاء».

المدرب المقدوني أوضح «لم نحصل على فترة راحة كبيرة بعد مباراة مازيمبي. الملعب سيء جدا، بالإضافة لأن قائمة الفريق منقوصة بسبب الإصابات العديدة».

وأضاف «حصلنا على المراد من اللقاء؟ لدينا لاعبين شباب يتطورون، ويجب أن نتطور خاصة في الربع الأخير من المباراة».

يانيفسكي أتبع «يجب أن ننهي المباراة بشكل جيد بعد التقدم، لكننا خلال مباراة اليوم كنا جيدين للغاية، وحارس مرمانا لم يواجه كرات صعبة ونؤدي بشكل جيد ونحتل مكانة جيدة في جدول الترتيب”>

وواصل «علينا أن نستعد للمباراة المقبلة أمام الإفريقي. هدفنا؟ هدفنا الفوز، نعلم أننا خرجنا من البطولة لكننا يجب أن ندخل كل لقاء بهدف الفوز فقط. وأريد لفت الانباه لأننا كنا في أقوى مجموعات البطولة، هي المجموعة الأفضل في البطولة».

وأتم «نلعب بـ15 لاعبا فقط. علينا أن نتحدث مع الجهاز الطبي لكن يجب أن أشكر اللاعبين على ما يقدموه في الفترة الحالية».

ورفع الإسماعيلي رصيده للنقطة الـ31 في المركز السابع من 21 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الـ25 في المركز الـ14.

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