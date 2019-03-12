في ظهور حسام حسن الأول.. رائعة بافور تنتصر للإسماعيلي على سموحة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 19:29

كتب : FilGoal

ريتشارد بافور

واصل الإسماعيلي زحفه نحو المربع الذهبي وعمّق جراح سموحة بهدف رائع من ريتشارد بافور في الظهور الأول لحسام حسن المدير الفني الجديد للفريق السكندري.

ريتشارد بافور

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

واستضاف سموحة فريق الإسماعيلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري وسجل ريتشارد بافور الهدف الوحيد للدراويش في الدقيقة 31 من تسديدة رائعة.

وفشل سموحة في تحقيق فوزه الأول في الدوري منذ 7 أكتوبر بعد الانتصار على وادي دجلة، لتصبح مباراته رقم 15 بلا فوز.

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وتعتبر تلك المباراة هي الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لسموحة بقيادة حسام حسن.

وتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة بعد الخسارة الثالثة على التوالي من 24 مباراة وتفصله نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما الإسماعيلي فواصل زحفه نحو المربع الذهبي ورفع رصيده إلى 31 نقطة من 21 مباراة.

ويفصل الدراويش عن مصر للمقاصة صاحب المركز الرابع 8 نقاط ولكن لعب المقاصة 5 مباريات زائدة عن الإسماعيلي.

ويعتبر المصري البورسعيدي (24 مباراة) المنافس الأبرز للإسماعيلي على المربع الذهبي إذ يمتلك 38 نقطة.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل، أما الإسماعيلي فيواجه إنبي يوم 29 مارس بعد التوقف الدولي.

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