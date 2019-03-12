ضربة قوية لليفربول .. نابي كيتا يغيب عن مواجهة بايرن

تلقى فريق ليفربول ضربة قوية قبل مباراته مساء الأربعاء أمام بايرن ميونيخ بعد تأكد غياب لاعب وسطه الغيني نابي كيتا بداعي الإصابة حسبما ذكرت شبكة قنوات سكاي سبورتس.

ليفربول يواجه الفريق الألماني في ملعب أليانز أرينا في لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في ملعب أنفيلد في لقاء الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

غياب كيتا يضاف لقائمة غيابات ليفربول التي تشمل جو جوميز وأوكسلايد تشامبرلين، بالإضافة لألكساندر أرنولد وجيمس ميلنر الذان سيتحدد مشاركتهما من عدمها يوم المباراة.

أغلى لاعب في تاريخ قارة إفريقيا شارك في 27 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات صنع فيها هدفا ولم يسجل لكنه يعتبر من عناصر يورجن كلوب الأساسية في خط المنتصف.

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