ماركا: بايرن تواصل مع أياكس من أجل ضم حكيم زياش

الأداء الرائع الذي يقدمه الدولي المغربي حكيم زياش رفقة أياكس الهولندي دفع إدارة بايرن ميونيخ للتواصل مع ناديه.

صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن العملاق البافاري يراقب اللاعب في الآونة الأخيرة بل ذهب إلى أبعد من ذلك.

الصحيفة أكدت أن بايرن ميونيخ تواصل مع إدارة أياكس لمناقشة الصفقة المحتملة التي قد يصل سعرها إلى 35 مليون يورو.

صاحب الـ25 عاما يتبقى له عامين في عقده مع الفريق الهولندي.

وسجل اللاعب المولود في هولندا سجل 18 هدفا وصنع 17 خلال 36 مباراة مع أياكس في جميع المسابقات.

زياش كان عاملا حاسما في الانتصار التاريخي على ريال مدريد 4-1 وحرمانه من لقب دوري أبطال أوروبا بآخر 3 مواسم.

وقال بعد المباراة: "طموحنا الآن في البطولة أصبح أكبر، الفوز على ريال مدريد برباعية يجعلنا نريد أن نصل لأدوار متقدمة".

وأتم تصريحاته وقتها "علينا الآن الاستمتاع بهذا الفوز الكبير ولا نفكر في قرعة الدور المقبل".

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