ماركا: زيدان تحدّث إلى هذا اللاعب مباشرة بعد تقديمه

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 16:20

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أول ما فعله زين الدين زيدان عقب تقديمه كمدرب جديد لـ ريال مدريد أمس الإثنين.

ماركا ذكرت أن زيدان حرِص على مهاتفة سيرخيو راموس قائد الفريق مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

المدرب الفرنسي أخبر راموس بتفاصيل عودته، والصورة التي يود أن تسير بها الأمور من الآن فصاعدا.

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علاقة زيدان بلاعبه راموس قوية منذ تزاملهما معا كلاعبين موسم 2005\2006 الأول لـ راموس مع ريال مدريد، والأخير لـ زيدان في عالم كرة القدم، قبل أن يعملا معا لاحقا عندما انضم زيدان للجهاز الفني كمساعد لـ كارلو أنشيلوتي في 2013، ثم كمدير فني في 2016 حتى استقالته في مايو الماضي.

الصحيفة المدريدية ذكرت أيضا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي حرص على إبلاغ راموس بنبأ استقدام زيدان قبل الإعلان الرسمي بدقائق، لأنه لم يرغب أن يعرف اللاعبون بالخبر من وسائل الإعلام.

الفريق لم يتدرب اليوم الثلاثاء، ولذا سينزل زيدان للملعب ويشرف على أول حصة تدريبية في ولايته الثانية مع ريال مدريد بدءًا من غدا الأربعاء.

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