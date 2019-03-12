لن يلحق بمواجهة بايرن؟.. نابي كيتا يغيب عن تدريبات ليفربول

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 16:18

كتب : FilGoal

نابي كيتا

غاب الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول عن تدريبات فريقه يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك كيتا في مران فريقه الأخير - بحسب سكاي سبورتس - قبل السفر إلى ميونيخ للقاء العملاق البافاري على ملعب أليانز أرينا، بعدما انتهت بمباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وعاد الظهير ترنت ألكساندر أرنولد للمشاركة في التدريبات من جديد بعدما حامت الشكوك حول لحاقه بالمواجهة، عقب خروجه في الدقائق الأخيرة من لقاء واتفورد بالدوري الإنجليزي.

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ولكن ذلك لم يكن الخبر الوحيد السعيد، جيمس ميلنر وديان لوفرين شاركا أيضا في التدريبات وباتا قادرين على اللعب.

ليفربول يدخل المباراة بعد فوزه على بيرنلي 4-2 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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