مانشستر يونايتد يمدد تعاقد بيريرا عاما إضافيا

فعل نادي مانشستر يونايتد خيار تمديد تعاقد لاعبه أندرياس بيريرا لعام إضافي بحسب شبكة سكاي سبورتس.

وكان تعاقد بيريرا مع الشياطين الحمر في ينتهي في يونيو من العام الجاري ولكن بتمديد التعاقد سيستمر اللاعب حتى صيف 2020.

أندرياس انضم إلى أكاديمية يونايتد في شتاء 2012 قادما من آيندهوفن الهولندي قبل أن ينتقل إلى صفوف غرناطة وفالنسيا لفترتي إعارة ويعود مطلع الموسم الجاري.

البرازيلي صاحب الـ23 عاما لعب خلال الموسم الجاري 14 مباراة بجميع المسابقات وسجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.

ومثل بيريرا المنتخب البرازيلي في مباراة وحيدة بعدما مثل المنتخب البلجيكي - موطن الميلاد - تحت فئة تحت 17 عاما قبل أن ينضم إلى بلده الأم تحت 20 و23 عاما.

وشارك بيريرا بشكل أساسي في مباراة يونايتد الأخيرة أوروبيا أمام باريس سان جيرمان والتي شهدت عودة تاريخية بالانتصار 3-1 ليتأهل الفريق إلى ربع النهائي.

إجمالا لعب أندرياس 27 مباراة مع الشياطين الحمر في مسيرته سجل خلالهم هدفين.

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