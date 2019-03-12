والد كورتوا: لن أتجاهل انتقادات الصحافة "الشخصية" لنجلي.. سأقاتلهم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 15:47

كتب : FilGoal

كورتوا - ريال مدريد

دافَع تيري كورتوا عن نجله تيبو حارس مرمى ريال مدريد أمام انتقادات الصحافة التي وصفها "بالشخصية".

ثيبوه كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

كورتوا "الأب" قال في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "أشعر أن الجميع يلقي باللوم على تيبو، ولا يمكنني تجاهُل ذلك بصفتي والده".

معلّقا على الهدف الذي سكن شباك نجله أمام أياكس في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: "انتقدته الصحافة الإسبانية وكذلك البلجيكية بسبب الهداف الرابع أمام أياكس. ولكنه خطأ تم تضخيمه رغم مستواه المميز".

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وشدد: "أعتقد أن انتقادات الصحافة تحمل طابعا شخصيا، يحملون بعض النوايا تجاه ابني، وأنا سأحاربهم، رغم أن تيبو أعلى من كل هذه الانتقادات لحسن الحظ".

مختتما: "يعلم ما يتوجب عليه فعله ولا يشك في إمكانياته".

كورتوا (26 عاما) انتقل إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادما من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.

أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2018 خاض 32 مباراة مع الميرنجي هذا الموسم، وتلقت شباكه 42 هدفا، فيما خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات فقط.

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