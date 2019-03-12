"هناك شيء خاطئ في طاقته وحماسه".. مدرب بشكتاش يفتح النار على كاريوس

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 15:04

كتب : FilGoal

كاريوس

شن شينول جونيش المدير الفني لفريق بشكتاش التركي هجوما حادا على حارسه الألماني لوريس كاريوس المعار من ليفربول لمدة موسمين.

كاريوس الذي رحل عن الريدز بعد ارتكاب خطأين مباشرين بالهدف الأول والثالث لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يبدو أنه يعاني في تركيا، إذ خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط من 26 مباراة، وارتكب عدة أخطاء أخرى مما أثار غضب مدربه.

كاريوس ارتكب خطأ آخر في التصدي لتسديدة سهلة سكنت شباكه أمام قونيا سبور مما دفع مدربه للحديث عن افتقاده للحماس وتراجع المستوى منذ قدومه من ليفربول.

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وقال جونيش في تصريحات صحفية نقلتها شبكة سكاي سبورتس: ":الأهداف التي استقبلها كانت خطأ منه. كاريوس أصبح راكدا وهناك شيئا خاطئا في طاقته وحافزه وحماسه للعب".

وأضاف "كان هكذا الحال منذ قدومه، إنه لا يشعر أنه جزء من الفريق، وهذا شيء لم نستطع التعامل معه، وبالطبع اللوم علي جزئيا في هذا الشأن".

وانضم كاريوس البالغ من العمر 25 عاما لصفوف ليفربول عام 2016.

ويحرس الآن البرازيلي أليسون بيكر مرمى ليفربول المنضم من صفوف روما في صفقة قياسية بلغت 72.5 مليون يورو، وهو ثاني أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

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