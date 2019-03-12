حبس مشجع بيرمنجهام المعتدي على قائد أستون فيلا 13 أسبوعا

الشوط الأول من دربي بيرمنجهام سيتي وأستون فيلا، شهد حادثا مؤسفا باعتداء أحد المشجعين على قائد الضيوف جاك جريليش، والمشجع سيُحبس لـ13 أسبوعا.

جاك جريليش النادي : أستون فيلا

9 دقائق كانت قد مرت من المباراة التي أقيمت على ملعب سانت أندروز تريليون تروفي، في الجولة 36 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، يوم الأحد، عندما اضطر رجال الحماية المدنية للتدخُل.

المباراة توقفت عندما فوجئ جاك جريليش قائد أستون فيلا بمشجع مقتحم للملعب يقوم بضربه في رأسه، قبل أن يتدخّل بقية اللاعبين لردعه مع تدخل رجال الحماية المدنية.

ومثل المشجع بول ميتشل صاحب الـ27 عاما أمام المحكمة، يوم الإثنين، التي وجهت إليه تهمتي اقتحام ملعب والإهانة، ليصدر قرار حبسه لمدة 14 أسبوعا.

ليس ذلك فقط، ميتشل الذي أخبر عائلته أنه يحبهم بينما كان يتم التوجه به للاحتجاز بعد الحكم - بحسب صحيفة إندبيندنت - سيدفع تعويضا قدره 100 جنيه إسترليني لجاك جريليش وسيتم منعه من حضور المباريات لـ10 سنوات.

وقال بيان محكمة بيرمنجهام إن جريليش تعرض للاعتداء والترويع دون أن يعرف المعتدي وأمام آلاف الجماهير، وكان من الممكن أن يصبح الأمر أسوأ حال امتلاك المعتدي لسلاح.

ونادي بيرمنجهام أصدر بيانا يرحب فيه بقرار إدانة المشجع الذي فعل أمورا غير مقبولة في عالم كرة القدم، إضافة إلى حرمانه من حضور المباريات على ملعب سانت أندروز تريليون تروفي مدى الحياة.

ولم يكتف بيرمنجهام بذلك بل قرر أيضا منع مشجع آخر من دخول ملعبهم مدى الحياة بسبب تغريداته المهينة لجريليش وعائلته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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