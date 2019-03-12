مدرب المنتخب المغربي يكشف سبب غياب عبد الرزاق حمد الله عن قائمة المنتخب

اسم بحثت عنه الجماهير المغربية في قائمة المنتخب ولم تجده رغم تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، فلماذا غاب عبد الرزاق حمد الله عن قائمة المغرب؟

وأعلن هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة منتخب بلاده اليوم الاثنين، قائمة تضم 33 لاعبا بينهم خالد بوطيب مهاجم الزمالك وليس من بينهم وليد أزارو لاعب الأهلي وعبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي.

واختص رينار اسم عبد الرزاق حمد الله، ليوضح سبب غيابه عن القائمة قائلا: "عبد الرزاق حمد الله يغيب بسبب ظروف عائلية".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على (تويتر) "الأسباب العائلية فرضت على اللاعب عدم تواجده معنا".

Enlarged list for the 2 games with National Team of Morocco, 22nd & 26th of March vs Malawi & Argentina. Focus to the preparation for the next AFCON 2019 in Egypt. Hamdallah Abderrazak is not on the list because he declined the selection, for family reasons. — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) March 11, 2019

ولم يوضح مدرب المنتخب المغربي الأسباب العائلية التي يعاني منها نجم النصر السعودي.

عبد الرزاق حمد الله يقدم موسما مميزا للغاية مع النصر في الدوري السعودي. نجح في تسجيل 25 هدفا خلال 22 مباراة له هذا الموسم.

صاحب الـ 28 عاما انضم إلى النصر السعودي قادما من الريان القطري في أغسطس من العام الماضي.

آخر ظهور لـ عبد الرزاق مع المنتخب المغربي كان في لقاء ودي أمام غينيا عام 2015.

منتخب المغرب يستعد لمواجهة منتخب مالاوي في الـ 22 من شهر مارس الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وسيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 في المغرب، في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم.

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