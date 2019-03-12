مواعيد مباريات الثلاثاء 3-12-2019 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس ضد أتليتكو واستمرار الدوري

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 00:21

كتب : FilGoal

ديبالا - رونالدو - يوفنتوس

يشهد اليوم الثلاثاء مباراة قوية للغاية بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف يوفنتوس منافسه أتليتكو بعدما خسر ذهابا في إسبانيا بهدفين دون رد.

وسوف تقام المباراة في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" في الوقت ذاته سيواجه مانشستر سيتي منافسه شالكة في ملعب الاتحاد بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي الدوري سوف يواجه سموحة منافسه الإسماعيلي في تمام الخامسة والنصف عبر قناة "أون سبورت" في الجولة 25 من الدوري.

أما الجونة فسوف يواجه الاتحاد السكندري عبر القناة ذاتها في تمام الثالثة عصرا في الجولة 26 من المسابقة.

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