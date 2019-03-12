خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نمتلك 16 لاعبا فقط في قائمتنا استعدادا لـ سموحة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 00:02

كتب : ياسر الشريف

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

تحدث أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن النقص الحاد في قائمته فريقه قبل مواجهة سموحة.

الإسماعيلي يواجه الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء يوم الثلاثاء في الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وقال أحمد قناوي: "نعاني من نقص واضح في إعداد اللاعبين الجاهزين".

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وأوضح لـFilGoal.com "لدينا غيابات عديدة بسبب الإصابة وبسبب الإيقاف مثل محمود متولي ومحمد مجدي وعبد الرحمن مجدي وأسامة إبراهيم".

وواصل "سنحاول اختيار أفضل تشكيل ممكن من خلال مجموعة الـ 16 لاعبا المتوفرة أمامنا".

وأكمل حديثه قائلا: "أيضا الآمل ضعيف في أن يلحق محمد الضرف باللقاء بسبب الإصابة وبالتالي سوف نعمل على الدفع بـ مدحت فقوسة بدلا منه".

الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 28 نقطة من 20 مباراة، بينما سموحة في المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة ن 23 مباراة.

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