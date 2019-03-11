كان FilGoal.com يطوف ملعب أنفيلد معقل ليفربول في جولة والتقطت العدسات صور لأشهر قمصان لاعبي كرة القدم.

وأثناء الجولة اختار كاراجير تلك القمصان لتوضع في غرفة خلع ملابس الفريق الضيف كأفضل من واجههم في مسيرته حينما كان يلعب مع الحُمر.

والتشكيل الذي اختاره كاراجير جاء جالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: آشلي كول- فابيو كانافارو- مارسيل ديسايي- كافو

في الوسط: أندريس إنييستا- شابي هيرنانديز- روي كين

في الهجوم: كريستيانو رونالدو- تيري هنري- ليونيل ميسي

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