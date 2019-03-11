خاص كاميرا في الجول – جيمي كاراجير يختار أفضل من واجههم في مسيرته.. تشكيل ناري

الإثنين، 11 مارس 2019 - 23:48

كتب : أمير عبد الحليم

جيمي كاراجير

كان FilGoal.com يطوف ملعب أنفيلد معقل ليفربول في جولة والتقطت العدسات صور لأشهر قمصان لاعبي كرة القدم.

وأثناء الجولة اختار كاراجير تلك القمصان لتوضع في غرفة خلع ملابس الفريق الضيف كأفضل من واجههم في مسيرته حينما كان يلعب مع الحُمر.

والتشكيل الذي اختاره كاراجير جاء جالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: آشلي كول- فابيو كانافارو- مارسيل ديسايي- كافو

في الوسط: أندريس إنييستا- شابي هيرنانديز- روي كين

في الهجوم: كريستيانو رونالدو- تيري هنري- ليونيل ميسي

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