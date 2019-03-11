بالفيديو – عاد رانييري فعادت الذئاب للعواء .. روما ينتصر على إمبولي

حقق فريق روما الإيطالي فوزا هاما على حساب مضيفه إمبولي بنتيجة 2-1 في مباراة في الجولة 27 أقيمت على ملعب أوليمبكو في العاصمة الإيطالية.

ستيفان الشعراوي وباتريك شيك أحرزا هدفي الذئاب فيما أحرز لإمبولي خوان جيسوس مدافع روما في مرماه.

اللقاء هو الأول من 12 لقاء سيلعبهم الفريق تحت قيادة مدربه الجديد المؤقت كلاوديو رانييري الذي عاد ليقود الذئاب خلفا للمدرب المُقال أوزيبيو دي فرانشيسكو حتى نهاية الموسم.

الإيطالي المخضرم اعتمد على تشكيلة شابة بسبب الغيابات للإيقاف والإصابة ودفع بهجوم مكون من باتريك شيك، جاستن كلويفرت، نيكولو زانيولو، وستيفان الشعراوي.

الشعراوي افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة ليصل لهدفه رقم 32 محليا بقميص روما في 100 مشاركة، قبل أن يتعادل خيسوس ويسكن الكرة شباكه بعدها بـ3 دقائق.

باتريك شيك استغل المشاركة أساسيا وسجل هدف التقدم للذئاب في الدقيقة 28 صناعة قائد الفريق أليساندرو فلورينزي.

واستمر اللقاء سجالا بين الفريقين دون تسجيل أهداف حتى غادر فلورينزي الملعب بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذار ثاني في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

إمبولي استغل النقص العددي لروما وسجل عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 86 لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بمساعدة تقنية الفيديو VAR بعد توقف المباراة لـ4 دقائق لمراجعة صحة الهدف والتي أثبتت وجود لمسة يد على ديميتري أوبيرلين قبل أن تسكن الكرة الشباك، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

رفع الفوز رصيد روما للنقطة 47 في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلانو صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

كلاوديو رانييري كان قد بدأ ولايته الأولى في روما بالفوز بالنتيجة ذاتها على سيينا، وقتها أحرز هدفي الذئاب المدافعين فيليبي ميكسيه وجون أرني ريزا.

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