دجلة يتعادل مع طلائع الجيش ويواصل الهروب من الهبوط

الإثنين، 11 مارس 2019 - 22:10

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

تعادل وادي دجلة مع ضيفه طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في الدوري.

والتقى الفريقان في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 26 من الدوري المصري.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة ولكن تم إلغاء هدفا لوادي دجلة بعد عرضية أرسلها محمد هلال وحولها خالد رضا برأسية في الشباك لكن الحكم قال إن الكرة ذهبت لركلة ركنية قبل أن تُرسل العرضية.

وبتلك النتيجة واصل وادي دجلة مهمته للهروب من الهبوط بنجاح إذ ارتفع رصيده إلى 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

أما طلائع الجيش فوصل رصيده إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

وتعد هذه هي أول مرة يتعادل فيها دجلة بعدما حقق الفوز في المباراتين الأخيرتين أمام النجوم وإنبي.

وهذه هي المباراة الثامنة التي لا يفوز فيها طلائع الجيش في الدوري مذ انتصاره على النجوم.

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وادي دجلة طلائع الجيش

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