خاص عامر حسين لـ في الجول: الأهلي طبع 10 آلاف تذكرة ودعوة لمباراة الساورة

الإثنين، 11 مارس 2019 - 21:29

كتب : بسام أبو بكر

كريم نيدفيد - الأهلي - شبيبة الساورة - رمضان صبحي - وليد سليمان - من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن نتائج الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري وهي حضور 10 آلاف مشجع.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "حضرت الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الذي عقد يوم السبت الماضي بحضور القيادات الأمنية في محافظة الإسكندرية ومندوب الأهلي وتم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع لهذه المواجهة".

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وأضاف "الأهلي طبع 3500 دعوة و6500 تذكرة وتم ختمهم بختم النادي وهو المسؤول عن عملية توزيع وبيع التذاكر".

وأكمل "أبواب ملعب برج العرب سيتم فتحها أمام الجماهير في الثانية عصرا".

وأتم تصريحاته "الأهلي سيحاول إجراء مفاوضات واتصالات لزيادة عدد الجماهير نظرا لأهمية المباراة، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن زيادة عدد الجماهير".

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