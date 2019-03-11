بالفيديو – ثلاثية تاريخية وهدف القرن.. تذكر رحلة زيدان اللاعب والمدرب مع ريال مدريد

كتب اسمه بأحرف من نور في سجلات ريال مدريد والآن عاد لكتابة التاريخ مرة أخرى.. زين الدين زيدان يعود للفريق الملكي مرة أخرى.

والآن لنتذكر سويا جزءا من رحلة زيدان كلاعب وكمدرب مع ريال مدريد قبل انطلاق ولايته الثانية مع الفريق.

ويمتد تعاقد زيدان مع ريال مدريد حتى صيف عام 2022.

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