الكشف عن سبب عدم عودة مورينيو إلى ريال مدريد وقدوم زيدان

منذ هزيمة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وخروج الأنباء عن إقالة سانتياجو سولاري كان جوزيه مورينيو هو الاسم الأبرز لقيادة الفريق الملكي.

بل أن بعض التقارير خرجت وقالت إن مورينيو سيكون مدربا لنهاية الموسم فقط وتزام ذلك مع إعلان ريال مدريد عن بيان سينشره لكن تم تأجيله بعد ذلك.

والآن أعلن ريال مدريد عن تعيين زيدان مدربا له حتى عام 2022 فلماذا لم يعد مورينيو؟

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن سبب عدم عودة مورينيو هو رفض العديد من لاعبي ريال مدريد له رغم تحمس رئيس النادي فلورنتينو بيريز له.

وأوضح التقرير أن العديد من اللاعبين داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد أعربوا عن رفضهم لعودة مورينيو في مقابل موافقتهم على عودة زيدان.

وكان مورينيو أقيل من تدريب مانشستر يونايتد منتصف شهر ديسمبر الماضي وهو لا يزال بدون عمل حتى الآن.

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