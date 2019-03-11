"علي لطفي وجد نفسه في الملعب بشكل مفاجئ والظروف الصعبة جعلته الحارس الأول للأهلي".. كان هذا بداية حديث طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي عن الأزمة التي تمر بها القلعة الحمراء في هذا المركز.

إصابة شريف إكرامي وبعدها خروج محمد الشناوي مصابا أمام فيتا كلوب، ثم يجد علي لطفي نفسه الحارس الأساسي في لقاء صعب ثم يتعرض الأهلي للخسارة خارج ملعبه.

وحتى الآن لم يتم التأكد من اسم حارس المرمى الاحتياطي مع علي لطفي في لقاء شبيبة الساورة الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي تحدث مع FilGoal.com عن أزمة حراسة المرمى الحالية ومدة غياب إكرامي والشناوي، وأيضا كيف سيتم تأهيل علي لطفي لحراسة عرين المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وبدأ طارق سليمان حواره مع FilGoal.com قائلا: "في البداية أريد التأكيد أن علي لطفي قدم أداء مميز أمام فيتا كلوب منذ مشاركته في المباراة وحتى النهاية رغم الظروف الصعبة التي صادفته بعدما وجد نفسه (فجأة) في الملعب".

وأضاف مدرب حراس الأهلي "علي لطفي هو الحارس الثالث في الأهلي لذلك دائما ما أجعل الأمور متساوية بين الحراس الثلاثة في الجانب الفني والبدني والنفسي وأتحدث معهم باستمرار أن ظروف ومتغيرات كرة القدم كثيرة للغاية ومن الوارد أن يصبح الحارس الثالث هو الأساسي أو العكس".

وشدد "لذلك يجب أن يكون حارس المرمى مهيئ للتعامل مع مثل هذه الظروف".

وأوضح "في النهاية عندما تكون الحارس الثالث وتصبح بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات الحارس الأول فهذه ظروف صعبة للغاية على حارس المرمى باعتباره بعيدا عن المشاركة في المباريات، لكني أتحدث دائما مع علي لطفي وأخبره أنه في أي لحظة قد يصبح الحارس الأول في الأهلي".

وعن أداء علي لطفي أمام فيتا كلوب شرح طارق سليمان لـFilGoal.com: "الهدف الذي سكن شباك علي لطفي لا يتحمل مسؤوليته وهو بالفعل قدم أداء مميز في المباراة".

وواصل "الكرة غيرت اتجاهها وذهبت إلى أعلى ثم إلى المرمى وكان من الصعب عليه التصدي لها لذلك لا أستطيع أن ألومه أو أحمله مسؤولية الهدف".

وأكمل "في النهاية تعرضنا للهزيمة والآن أطالب الجماهير بالوقوف خلفنا في المباراة المقبلة لأنها تحسم التأهل ولذلك يجب التكاتف من الجميع من أجل التأهل والاستمرار في البطولة".

وانتقل للحديث عن شريف إكرامي قائلا "تواصلت مع إكرامي وأبلغني بأنه يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي والعلاج، وهو يغيب عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع منذ أن حدد طبيب الفريق هذه المدة".

وعن موقف الشناوي قال "أما بالنسبة للشناوي سيجري أشعة وخلال أيام ستظهر النتيجة ومن ثم تحديد مدة غيابه".

وأتم تصريحاته "في النهاية كرة القدم مليئة بالمتغيرات لذلك أطالب الجماهير بدعم اللاعبين والجهاز الفني في مباراة السبت المقبلة لأنها مواجهة مصيرية تحسم التأهل لنا".

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