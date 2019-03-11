الوضع يزداد سوءا.. إنبي يتعادل مع الحدود ويفشل في الابتعاد عن منطقة الهبوط

ازداد وضع فريق إنبي سوءا في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل سلبيا أمام حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ26 للمسابقة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الجانبين ولم تظهر هجمات خطيرة على أي مرمى طوال الـ90 دقيقة.

ولم يحقق إني أي فوز في الدوري المصري للمباراة السابعة على التوالي، ليحصد نقطة واحدة من التعادل مع الحرس ويصبح رصيده 22 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري من 25 مباراة. بنفس رصيد فريق النجوم صاحب المركز الأخير.

أما حرس الحدود وصل للنقطة 27 في المركز الـ12 بجدول الدوري.

ويسبق إنبي في جدول الترتيب فريق الداخلية صاحب المركز السادس عشر بـ24 نقطة وبمباراة أكثر من الفريق البترولي.

وبذلك يكون فريق إنبي لعب في الدوري 10 مباريات تحت قيادة المدير الفني علي ماهر لم يحقق خلالهم سوى انتصار واحد فقط، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

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