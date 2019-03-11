عبد الغني: استبعاد استاد بورسعيد من كأس الأمم مرتبط بأرواح الجماهير.. ومصير لقاء الزمالك والمقاولون بيد الأمن

فسر مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قرار استبعاد استاد بورسعيد من الملاعب التي تستضيف مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستقام الصيف المقبل.

وقال عبد الغني عبر برنامج (الماتش): "بعد معاينة اللجنة الفنية لاستاد بورسعيد، وجدت أن هناك مشاكل في التحمل وكان لا يمكن الصمت عنها لأنها ترتبط بأرواح الجماهير في المدرجات، لذا فإنه من الوارد جدا استبعاده".

وأشار "هناك كلام عن بناء استاد جديد في بورسعيد على أعلى مستوى، يؤدي في النهاية أن تكون بورسعيد المدينة رقم 1 في استقبال المباريات، لا أحب العلاج بنظام القص واللزق، الأفضل بناء ملعب جديد".

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد "ملعب السلام أحد الملاعب المرشحة لكأس الأمم منذ البداية، نملك بنية تحتية مميزة في مصر".

وواصل "لا أحب الحلول بنظام القص واللزق، كنت متواجدا في يورو 2004 بالبرتغال، ورغم أن ملعب بنفيكا كان يسع لأكثر من 120 ألف متفرج فإنه لم يكن مطابقا لمعايير الاتحادين الدولي والأوروبي، لذا تم نسفه وبناء ملعب جديد".

وعن تعيينه مشرفا على لجنة الملاعب بكأس الأمم، قال مجدي عبد الغني "كل زملائي باتحاد الكرة اعتذروا عن عدم العمل في لجان البطولة، بينما كنت أحب المشاركة في الحدث، لأنني كنت في 2006 و2009 ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة رأى أنني أتحلى بالخبرة ورؤية فنية بفضل احترافي في البرتغال مما يفيد كأس الأمم، وأعمل حاليا في اللجنة مع شخصية مميزة الدكتور أحمد عبد الله لاعب الزمالك السابق".

في سياق آخر عن مصير لقاء الزمالك والمقاولون العرب في الدوري يوم الخميس المقبل، واصل عبد الغني "رئيس نادي الزمالك تواجد في مقر اتحاد الكرة وطرح عدة بدائل بعدما طالب بتأجيل المباراة، وتواصلنا مع رئيس لجنة المسابقات عامر حسين بشأن التشاور في هذه المقترحات".

واستطرد "نتعاطف مع الزمالك مثل الأهلي وباقي الأندية التي تلعب في البطولات الإفريقية، ونحتاج أن يفوز الأهلي والزمالك ببطولتي إفريقيا".

وأتم تصريحاته "إلا أن الأمر يتوقف على الناحية الأمنية بشأن الموافقة على خوض لقاء الزمالك والمقاولون في موعده أم تأجيله لوقت لاحق".

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