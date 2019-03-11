بالفيديو - تعادل مخيب بين فيورنتينا ولاتسيو

الإثنين، 11 مارس 2019 - 00:48

كتب : FilGoal

لويس مورييل

تعادل فيورنتينا ولاتسيو بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي في ملعب أرتيميو فرانكي.

سجل الإيطالي شيرو إيموبيلي هدف لاتسيو فيما سجل الكولومبي لويس مورييل هدف التعادل لأصحاب الأرض.

إيموبيلي افتتح أهداف اللقاء للاتسيو بعد مرور 23 دقيقة بصناعة خواكين كوريا.

وفي الدقيقة 36 تعرض مهاجم فيورنتينا الشاب فيديريكو كييزا للإصابة وشارك جيوفاني سيميوني بديلا له، ومع بداية الشوط الثاني شارك البلجيكي كيفين ميرالاس والذي صنع هدف التعادل لمورييل في الدقيقة 61، واستمرت مجريات المباراة متكافئة بين الفريقين حتى انتهت بالتعادل الإيجابي.

ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 42 في المركز الثامن بفارق نقطتين عن الثلاثي روما، تورينو، أتالانتا، فيما ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 37 في المركز العاشر.

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