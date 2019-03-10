بالفيديو - مشجّع يعتدي على قائد أستون فيلا في أرض الملعب خلال الدربي

الأحد، 10 مارس 2019 - 15:11

كتب : FilGoal

جاك جريليش - أستون فيلا

شهد الشوط الأول من مباراة بيرمنجهام سيتي وأستون فيلا، حادثا مؤسفا باعتداء أحد المشجعين على قائد الضيوف.

9 دقائق كانت قد مرت من المباراة المقامة على ملعب سانت أندروز تريليون تروفي، في الجولة 36 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، عندما اضطر رجال الحماية المدنية للتدخُل.

المباراة توقفت عندما فوجئ جاك جريليش قائد أستون فيلا بمشجع مقتحم للملعب يقوم بضربه في رأسه، قبل أن يتدخّل بقية اللاعبين لردعه مع تدخل رجال الحماية المدنية.

أستون فيلا يسعى للفوز على جاره وتخطيه على جدول الترتيب، إذ يفصلهما نقطتين فقط.

المباراة تشهد مشاركة أحمد المحمدي قائد منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن لـ أستون فيلا.

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