بالفيديو - مشجّع يعتدي على قائد أستون فيلا في أرض الملعب خلال الدربي

شهد الشوط الأول من مباراة بيرمنجهام سيتي وأستون فيلا، حادثا مؤسفا باعتداء أحد المشجعين على قائد الضيوف.

9 دقائق كانت قد مرت من المباراة المقامة على ملعب سانت أندروز تريليون تروفي، في الجولة 36 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، عندما اضطر رجال الحماية المدنية للتدخُل.

المباراة توقفت عندما فوجئ جاك جريليش قائد أستون فيلا بمشجع مقتحم للملعب يقوم بضربه في رأسه، قبل أن يتدخّل بقية اللاعبين لردعه مع تدخل رجال الحماية المدنية.

أستون فيلا يسعى للفوز على جاره وتخطيه على جدول الترتيب، إذ يفصلهما نقطتين فقط.

المباراة تشهد مشاركة أحمد المحمدي قائد منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن لـ أستون فيلا.

اقرأ أيضا:

الجزيري لـ في الجول: الإسماعيلي يرفض منحي جواز سفري.. ومصدر بالدراويش: سلمناه لسفارته

تشكيل الزمالك المتوقع – عودة علاء والسعيد.. ومفاضلة في الخط الأمامي ضد جور ماهيا

الزمالك وجور ماهيا الكيني.. تاريخ بين الصداقة والغضب

تعيين السلمي حكما لمواجهة الأهلي والساورة.. فاز معه الأحمر في مباراتين بالبطولة الحالية

إكرامي لـ في الجول: أتوقع جاهزية الشناوي ضد الساورة.. لو تطلب الأمر سنجبر شريف على التضحية