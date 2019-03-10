هاني أبو ريدة: لا نية لإلغاء الدوري أو الكأس.. والسلام يدخل الحسابات في أمم أفريقيا

شدد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه لا توجد نية لإلغاء بطولة الدوري أو كأس مصر هذا الموسم.

وكشف عن استعداد مصر بقوة من أجل استضافة بطولة أمم إفريقا هذا الصيف، مشددا أن الاستعدادات تسير بشكل جيد.

وقال أبو ريدة خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم: "لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي الدوري أو الكأس هذا الموسم".

وتابع أبو ريدة "الاستعدادات لأمم إفريقيا تسير بشكل جيد وذلك لن يمنعنا من استكمال مسابقتي الدوري والكأس".

وبالحديث عن أمم إفريقيا أوضح أبو ريدة "قرار تأجيل أمم إفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الإفريقي إلا أنه جاء في صالحنا".

وشدد "هذا يمنحنا وقت كافي للتجهيز للبطولة عقب نهاية شهر رمضان".

وعن استبعاد ملعب بورسعيد قال أبو ريدة: "بالفعل خرج استاد بورسعيد من حسابات استضافة مباريات أمم إفريقيا".

وأتم رئيس اتحاد الكرة المصري تصريحاته "استاد السلام دخل الحسابات مرة أخرى بعد استبعاد استاد بورسعيد".