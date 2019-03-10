تقرير: سولاري استبعد إيسكو "لأسباب تأديبية" بالاتفاق مع ريال مدريد

تواصَل غياب فرانسيسكو ألاركون "إيسكو" عن قائمة ريال مدريد في مواجهة بلد الوليد اليوم السبت، والاستبعاد اكتسب طابعا رسميا هذه المرة.

خوسيه لويس سانشيز الصحفي في المحطة "السادسة" الإسبانية، غرّد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تم استبعاد إيسكو بسبب قضية تأديبية تم فتحها بناء على طلب من سولاري".

من جانبها ذكرت صحيفة "ماركا" أن استبعاد إيسكو هو قرار تأديبي من إدارة النادي دون طلب مباشر من المدرب سانتياجو سولاري.

الصحيفة بررت هذا الإجراء بعدم حضور إيسكو اجتماع اللاعبين والمدرب قبل مباراة أياكس التي لم يكن مستدعى لقائمتها، بل أنه توجّه إلى ملعب سانتياجو برنابيو في سيارته الخاصة وليس في حافلة الفريق.

ماركا شددت أن النادي طبّق نظامه الداخلي على اللاعب الذي اعتذر لاحقا لزملائه على تصرفه في اجتماع اللاعبين الذي قاده سيرخيو راموس بعد الخروج الأوروبي.

إيسكو غاب عن قائمة ريال مدريد في مباراة أياكس أمستردام الماضية التي ودّع خلالها الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا بالخسارة 1-4.

استبعادُ لم يكن متوقعا أن يتكرر أمام بلد الوليد بسبب الغيابات الطائلة التي ضربت خط هجوم الفريق الملكي، مع إصابة جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

المدرب سانتياجو سولاري فضّل استدعاء كريستو جونزاليس مهاجم ريال مدريد كاستيّا، وخايمي سيواني لاعب وسط الفريق المدريدي الرديف، بالإضافة إلى براهيم دياز، مع استبعاد إيسكو.

سولاري تحدّث عن إيسكو خلال المؤتمر الصحفي أمس السبت بشكل مقتضب: "حتى تلعب، عليك أن تحل مشاكلك البدنية أولا، وبعدها لنتحدث عن التنافس".

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