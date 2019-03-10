تقرير: كوتينيو تواصل مع مانشستر يونايتد لشرائه الصيف المقبل

يعيش فيليبي كوتينيو وضعا غير مستقر في فريقه الحالي برشلونة، وقد يبحث عن العودة إلى الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل من بوابة مانشستر يونايتد.

صحيفة "إكسبريس" البريطانية ذكرت أن اللاعب البرازيلي تواصل بالفعل مع إدارة مانشستر يونايتد، لبحث إمكانية الانتقال إلى الشياطين الحمر.

في المقابل، تعتقد إدارة يونايتد أن مبلغ 86 مليون جنيه إسترليني سيكون ملائما لإتمام عملية استقدام كوتينيو من برشلونة.

صانع ألعاب ليفربول السابق انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، لكنه فشل في الظهور بأفضل مستوياته من وقتها.

كوتينيو الذي خاض 61 مباراة بقميص برشلونة، مسجلا 18 هدفا وصانعا 11 آخرين، خرج تحت وابل من صافرات استهجان جماهير ملعب كامب نو في مباراة رايو فاييكانو أمس السبت.

اللاعب بات غير ضامن لمركز أساسي في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي، الذي يفضّل عليه عثمان ديمبيلي المتألق مؤخرا.

انتقال كوتينيو إلى مانشستر يونايتد –إن تحقق-، سيكون طعنة جديدة لجمهور ليفربول الغريم الأزلي للشياطين الحمر.

علاقة اللاعب بجماهير الريدز تضررت بالفعل خلال أشهره الأخيرة، عندما ألح في الانتقال إلى برشلونة، حتى أتم الخطوة في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2017\2018.

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