تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام بيرنلي

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد بيرنلي يوم الأحد.

ويحل بيرنلي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في الثانية مساء.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي رفقة ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وفابينيو وآدم لالانا في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.

إليكم التشكيل الأساسي للريدز في مواجهة بيرنلي. 🔴#ليفربول_بيرنلي pic.twitter.com/x0jqEibvTB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2019

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.

TEAM NEWS: Here is your Clarets line-up that will face @LFC today. pic.twitter.com/s06KTNUj9o — Burnley FC (@BurnleyOfficial) March 10, 2019

أما بيرنلي فيحتل المركز الـ17 برصيد 30 نقطة.

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