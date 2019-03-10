تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام بيرنلي

الأحد، 10 مارس 2019 - 13:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد بيرنلي يوم الأحد.

ويحل بيرنلي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في الثانية مساء.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي رفقة ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

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ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وفابينيو وآدم لالانا في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.

أما بيرنلي فيحتل المركز الـ17 برصيد 30 نقطة.

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