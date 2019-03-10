8 غيابات في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد.. واستبعاد مريب لـ إيسكو

الأحد، 10 مارس 2019 - 11:52

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد - فالنسيا

غيابات طائلة في صفوف فريقه ريال مدريد، وهذا لم يمنع المدرب سانتياجو سولاري من الإطاحة بـ فرانسيسكو ألاركون "إيسكو" من القائمة التي ستواجه بلد الوليد.

ريال مدريد يحل ضيفا على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريّا بالجولة 29 من الدوري الإسباني، في مباراة قد تكون الأخيرة لـ سولاري على مقعد القيادة الفنية.

وشهدت القائمة عدم تواجد الخماسي: داني كارباخال، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماركوس يورنتي، بداعي الإصابة.

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هذا لم يمنع سولاري من مواصلة تهميش إيسكو، واستبعاده من قائمة الفريق لمباراة اليوم الأحد.

إيسكو لم يكن الاستبعاد الفني الوحيد، بل شهدت القائمة خروج ماريانو دياز أيضا، وهو الذي لم يلعب أساسيا في أي مباراة خلال حقبة سولاري.

القائد سيرخيو راموس بدوره لن يكون حاضرا في المباراة، بسبب إيقافه لتراكم البطاقات.

ليضطر سولاري إلى توجيه الدعوة لثنائي ريال مدريد كاستيّا: كريستو جونزاليس، وخايمي سيواني. مع عودة براهيم دياز وألفارو أودريوزولا لقائمة المباراة.

ريال مدريد تعرّض لـ3 هزائم متتالية في الأسبوع الماضي، مرتين أمام برشلونة، خسر على إثرهما كأس الملك وابتعد كثيرا عن لقب الدوري، كما ودّع دوري أبطال أوروبا بهزيمة رباعية أمام أياكس أمستردام مساء الثلاثاء الماضي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – كيلور نافاس - لوكا زيدان

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – الفارو أودريوزولا – مارسيلو – سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – ماركو أسينسيو – خايمي سيواني – براهيم دياز

الهجوم: كريم بنزيمة – كريستو جونزاليس

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